Le célèbre footballeur international Cristiano Ronaldo respire la grande forme, en dépit de ses 36 ans d’âge. Arrivé depuis quelques mois, dans son ancien club du Manchester United, le quintuple ballon d’or a plusieurs fois épaté ses fans, tout en continuant à battre des records. Dans une interview accordée au média sportif ESPN Brésil et diffusée hier mercredi 12 janvier 2022, le joueur portugais a donné le secret de sa longévité dans le football.

« J’ai su m’adapter à de nouvelles philosophies de jeu »

Pour Cristiano Ronaldo, il s’agit d’avoir l’« intelligence » qu’il faut afin de s’adapter aux nouvelles situations, mais aussi de « bien lire le jeu ». Au cours de son intervention, il a dit connaître son corps et avoir de l’expérience. « À chaque tranche d’âge, j’ai su m’adapter à de nouvelles philosophies de jeu […] Je suis fier d’entendre dire qu’à mon âge, j’ai réussi à maintenir mon niveau de jeu habituel » a-t-il ajouté. CR7 a par ailleurs souligné qu’il est important de bien prendre soin de son corps. « Il y a une chose que j’ai apprise ces dernières années : après 33 ans, le corps va continuer à tenir […] si on s’en occupe bien. Mais la bataille la plus difficile est au niveau mental » a-t-il affirmé.

L’attaquant portugais a également confié être heureux. « Je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j’arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans… Mais le plus important, c’est de profiter du moment présent » a-t-il ajouté avant de se montrer réaliste: « Génétiquement parlant, je ne vais pas dire que je me sens comme si j’avais 25 ans, il ne faut pas exagérer. Mais c’est comme si j’avais 30 ans. Je m’occupe bien de mon corps et de mon esprit ».