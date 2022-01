Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Crypto.com. En effet, cette dernière a subi une cyberattaque à l’issue de laquelle les auteurs ont réussi à voler plus de 30 millions de dollars. L’information a été confirmée par la plateforme, qui a fait savoir que 438 utilisateurs ont été touchés dans cet incident.

Le total de la perte est estimé à 33,8 millions de dollars

Dans le butin récupéré par les auteurs de l’attaque, figure, d’après Crypto.com, près de 66 200 dollars dans d’autres devises, 443 bitcoins et 4836 ethers. Sur la base de la valeur actuelle des cryptomonnaies, le total de la perte est estimé à 33,8 millions de dollars. Il faut dire que les voleurs ont pu arriver à bout des systèmes de sécurité mis en place par la plateforme. Ainsi, ils sont parvenus à contourner le système d’authentification à deux facteurs (2FA). Par ailleurs, après avoir initialement évalué les pertes de Crypto.com à 15 millions de dollars, la compagnie de sécurité PeckShield avait indiqué que les auteurs de la cyberattaque avaient utilisé l’outil Tornado Cash pour blanchir ce qu’ils ont dérobé. Ce dernier permet de cacher le lien entre les fonds d’origine et celui de destination.

Notons que les attaques visant ce type de plateformes ont été de plus en plus fréquentes ces derniers temps. Selon le média américain NBC News, les cybercriminels ont volé plus de 10 millions de dollars, en 2021, dans plus d’une vingtaine d’attaques.