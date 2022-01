Sidney Poitier, le premier Noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur et dont le travail d’acteur révolutionnaire dans les années 50 et 60 a ouvert la voie à des générations de stars de cinéma noires, est décédé à l’âge de 94 ans. Son décès a été annoncé vendredi par le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Fred Mitchell. Le vice-Premier ministre des Bahamas, Chester Cooper, a déclaré qu’il était « en proie à une grande tristesse et à un sentiment de joie lorsque j’ai appris le décès de Sir Sidney Poitier ».

« Tristesse qu’il ne soit plus là pour lui dire combien il compte pour nous, mais célébration qu’il a tant fait pour montrer au monde que ceux des débuts les plus humbles peuvent changer le monde et que nous lui avons offert ses fleurs pendant qu’il était avec nous », a-t-il ajouté. « Nous avons perdu une icône. Un héros, un mentor, un combattant, un trésor national ».

« Il avait une âme énorme »

Poitier, qui est né à Miami et a grandi aux Bahamas, a été le premier Noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur pour Lilies of the Field et, avec Harry Belafonte, a été une présence noire pionnière dans le cinéma grand public hollywoodien. Des personnalités hollywoodiennes ont rendu hommage aux réalisations de Poitier. Oprah Winfrey a posté une photo d’elle avec Poitier, ajoutant : « La plus grande considération et les éloges pour sa vie la plus magnifique, la plus gracieuse et la plus éloquente. Je le chéris. Je l’ai adoré. Il avait une âme énorme que je chérirai pour toujours ».

« Il nous a montré comment atteindre les étoiles »

L’acteur et réalisateur Tyler Perry a écrit : « La grâce et la classe dont cet homme a fait preuve tout au long de sa vie, l’exemple qu’il m’a donné, non seulement en tant qu’homme noir mais en tant qu’être humain ne sera jamais oublié ». Whoopi Goldberg a écrit : « Si vous vouliez le ciel, j’écrirais à travers le ciel en lettres qui s’élèveraient à mille pieds de haut. À Monsieur… avec Amour. Sir Sidney Poitier RIP. Il nous a montré comment atteindre les étoiles ». Plusieurs d’autres personnalités hollywoodiennes lui ont également rendu hommage dont, Jeffrey Wright, Viola Davis, Questlove, etc…

Son premier rôle important au cinéma

Né de parents bahamiens alors qu’ils visitaient Miami pour vendre des tomates en 1927, Poitier a grandi aux Bahamas, alors une colonie britannique, avant de retourner aux États-Unis à l’âge de 15 ans et d’occuper une série d’emplois peu rémunérés avant de servir brièvement dans l’armée pendant la seconde guerre mondiale. Poitier a décroché son premier rôle important au cinéma, dans le film noir No Way Out de 1950, dans lequel il incarne un médecin hospitalier dont le patient raciste déclenche une émeute raciale.

Homme d’Etat

Poitier s’est largement retiré du cinéma à la fin des années 1980 et dans les années 1990, dirigeant Cosby dans Ghost Dad. Il a assumé le rôle d’homme d’État âgé dans les cercles cinématographiques et diplomatiques. Ayant été fait chevalier en 1974 (en raison de sa nationalité bahamienne), il a été nommé ambassadeur des Bahamas au Japon en 1997 et a reçu un Oscar d’honneur en 2002. En 2009, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté, et en 2016 une bourse Bafta. Poitier a été marié deux fois : à Juanita Hardy entre 1950 et 1965 (avec qui il a eu quatre enfants), puis à Joanna Shimkus en 1976 (avec qui il en a eu deux autres).