Il y a quelques jours, une terrible nouvelle frappait la famille de l’humoriste Bob Saget. Le comédien a été mort dans un hôtel aux USA alors qu’il était en tournée dans le cadre du travail. Sa famille a annoncé la nouvelle sur les réseaux.

Pourtant, quelques heures avant la découverte du corps sans vite de l’acteur du feuilleton La Fête à la maison, ce dernier avait posté un message sur Twitter dans lequel il partageait avec ses fans le plaisir qu’il a à faire ce qu’il sait faire le mieux. Il était passé par Jacksonville où il a vu un public enthousiaste selon ses mots. Depuis, plusieurs personnes s’interrogeaient sur les circonstances du décès de l’acteur.

TMZ fait de nouvelles révélations dans un article publié sur son site ces dernières heures. Des sources auraient confié au média américain que l’acteur serait mort dans son sommeil. Avant de se coucher, ce dernier aurait contacté sa femme et posté le message dont nous vous avons parlé plus haut. A l’heure actuelle, la théorie la plus plausible est qu’il aurait fait un AVC ou une crise cardiaque pendant son sommeil. La cause réelle sera connue dans les prochaines semaines