Une découverte a été faite dans le domaine de l’archéologie en Egypte. Il s’agit en effet de deux sphynx géants qui ont été découverts par des archéologues. Selon les informations du ministère égyptien du tourisme et des antiquités, ces dernières ont été trouvées au cours de la restauration de l’ancien temple funéraire de Louxor, du pharaon Amenothep III.

Les statues ont été retrouvées submergées dans l’eau

Les statues découvertes sont faites en calcaire et mesurent plus de sept mètres de long représentant le roi Amenothep III, sous la forme d’un sphinx. Selon les précisions du ministère égyptien, elles portent un grand collier, une barbe royale et une coiffe de mangouste. Notons que les découvertes ont été faites par une mission archéologique égypto-allemande, dans le temple de Louxor. Dans un communiqué, le chef de la mission, le Dr Horig Sorosian, a indiqué que les géants sphinx découverts montraient l’emplacement d’une route de procession empruntée pour célébrer les festivals. Il faut dire que les statues ont été retrouvées submergées dans l’eau. Cela s’explique par le fait que le temple de Louxor, construit près du Nil, par Amenothep III, avait été réduit en cendres par un important tremblement de terre.

D’autres statues ont, en outre, été découvertes lors de la restauration du temple. Parmi celles-ci, figure les colosses de Memnon, qui sont deux statues massives en pierre du pharaon et trois bustes en granit noir de Sekhmet, une déesse de la guerre. Pour rappel, Amenothep III avait gouverné l’Egypte, il y a 3300 ans. Son règne est caractérisé par une période au cours de laquelle le pays était prospère et riche en or.