Le président de la Fédération internationale du football, FIFA, Gianni Infantino, a tenté de clarifier les remarques faites dans un discours sur une Coupe du monde biennale en établissant des parallèles avec les migrants africains morts en mer. « Nous devons donner de l’espoir aux Africains afin qu’ils n’aient pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver peut-être une vie meilleure mais, plus probablement, la mort en mer », a déclaré mercredi Infantino s’adressant à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE).

« Nous devons donner des opportunités et nous devons donner de la dignité, non pas en faisant la charité, mais en permettant également au reste du monde de participer », avait indiqué le président de l’instance internationale du football. Après les nombreuses réactions suscitées par ses propos, Infantino a affirmé que ses commentaires avaient été déformés. « Étant donné que certaines remarques que j’ai faites devant le Conseil de l’Europe semblent avoir été mal interprétées et sorties de leur contexte, je tiens à préciser que mon message plus général était que toute personne en position de décision a la responsabilité d’aider à améliorer la situation des gens dans le monde », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« S’il y a plus d’opportunités disponibles, y compris en Afrique, mais certainement pas limité à ce continent, cela devrait permettre aux gens de saisir ces opportunités dans leur propre pays », a réaffirmé Gianni Infantino. « C’était un commentaire général, qui n’était pas directement lié à la possibilité de disputer une Coupe du monde tous les deux ans », a-t-il ajouté.

Les plans d’Infantino pour une Coupe du monde tous les deux ans ont été farouchement critiqués en Europe et en Amérique du Sud. La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré son soutien en faveur d’un changement de cycle, tandis que la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, la Confédération asiatique de football et la Confédération océanienne de football ont salué le processus de consultation.

Des préoccupations en matière de droits humains au Qatar

Lors de son discours à Strasbourg, le président de la FIFA a fait part de ses inquiétudes concernant la Coupe du monde de football de cette année au Qatar, qui a été éclipsée par les préoccupations en matière de droits humains dans le pays hôte. Amnesty International et Human Rights Watch figurent parmi les groupes qui ont fait part de leurs inquiétudes quant au traitement des travailleurs migrants et des droits LGBT+. Les principales parties prenantes du football doivent placer les valeurs des droits de l’homme au cœur du sport, a déclaré l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), dans une résolution de grande envergure sur la gouvernance du football.