Les dealers sont de plus en plus créatifs lorsqu’il s’agit de dissimuler de la drogue. Maintenant, ils ont apparemment aussi découvert les masques faciaux, qui sont en fait censés protéger contre le coronavirus. La police allemande a annoncé ce lundi 24 janvier, l’arrestation de deux hommes, qui transportaient des dizaines de pilules illégales sous leur masque anti-Covid.

Agés de 24 et 25 ans, les deux hommes ont été interpellé après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité dans la nuit de vendredi à samedi. Mais malheureusement pour eux, ils n’ont pas pu présenter des pièces d’identité. Une fois conduit au commissariat, les forces de l’ordre ont constaté que les deux hommes transportaient 33 pilules au total, qu’ils ont dissimulé sous leur masque anti-Covid. Bien que la nature des pilules n’a pas été précisée, les deux hommes ont été poursuivis pour « possession de drogue ». Avant d’être autorisés à quitter le poste de police, les deux hommes ont reçu des masques neufs des policiers.

Le cannabis légalisé

Notons par ailleurs que les produits à base de cannabis médical ont été légalisés par le gouvernement fédéral en Allemagne en 2016. Mais le nouveau gouvernement, dirigé par le chancelier Olaf Scholz, qui a pris ses fonctions en décembre 2021, veut aller plus loin et légaliser la vente de cannabis à usage récréatif aux adultes dans des magasins spécialisés et agréés.