La célébration de la victoire du nouveau maire de la commune de Niagha, Dr Idrissa Baldé n’a été que de courte durée. Convoqué par la Brigade de gendarmerie de Samine, ce matin du mardi 25 janvier 2022, Dr Idrissa Baldé est gardé à vue après son audition avec les gendarmes. Il lui est reproché d’être l’instigateur de l’incendie de la maison du maire sortant, Yoro Mballo.

Selon des sources concordantes, les partisans du Dr Idrissa Baldé ont rejeté les faits qui leurs sont reprochés. Ils ont déclaré qu’ils ont initié une marche à travers la commune pour remercier la population pour la confiance qu’elle vienne de placer à Dr Idrissa Baldé en élisant comme maire de Niagha. Un des collaborateurs de Dr Baldé, Omar Baldé a affirmé que c’est les partisans du maire sortant qui étaient dans la maison de ce dernier et qui ont commencé à les insulter et à leur jeter des pierres. «Nos partisans ont riposté. A un moment, ses partisans sont partis brûler les motos qui étaient garées à côté de la mairie puis sont allés saccager la maison du demi-frère du Dr Idrissa Baldé. C’est comme ça que les choses se sont passées jusqu’à ce que la maison du maire sortant a été brûlée» a-t- il fait savoir.