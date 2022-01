Les tunnels anti-bouchons voulus par le richissime homme d’affaires Elon Musk ont montré leurs limites. En effet, à la faveur de la tenue du CES de Las Vegas, la structure ayant conçu l’infrastructure a voulu faire une expérimentation pour les journalistes. Mais l’expérience aura montré que les tunnels censés être anti-bouchons sont parfois saturés.

A en croire des informations rapportées par certains médias dont les journalistes ont pris part à l’expérimentation, la démonstration voulue par The Boring Company a au contraire montré que les tunnels sont saturés au moment où les passagers doivent descendre du véhicule. Les journalistes ont en effet été invités à emprunter le tunnel dans des Tesla conduits par des chauffeurs professionnels.

Trafic congestionné

Dans des vidéos de l’essai diffusées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir que l’attente a été créée par des passagers qui mettaient plus de temps que prévu à descendre du véhicule. Les airs de stationnement ont également congestionné le trafic. Tous ces paramètres permettent de comprendre que l’attente du richissime homme d’affaires Elon Musk n’est pas comblée. Le patron de Tesla voulait en effet éviter les bouchons et décongestionner les routes. L’autre remarque faite par Numerama, est relative à l’étroitesse des tunnels proposés par The Boring Company.