L’actuel homme le plus riche du monde d’après Forbes, Elon Musk, a critiqué l’intégration des NFT à la plateforme sociale Twitter. Selon le fondateur de Tesla, l’entreprise gaspille des ressources d’ingénierie qui auraient dû être affectées à la lutte contre les escrocs en cryptomonnaie et les spams. « C’est ennuyant. Twitter mobilise des ressources en ingénierie pour ces conneries alors que des arnaqueurs spécialisés en cryptomonnaies s’amusent à spammer chaque message ?! », a tweeté Musk.

Jeudi, le réseau social a introduit une option permettant d’ajouter des NFT en tant qu’avatars de profil. L’accès a été ouvert aux utilisateurs d’appareils sur iOS parmi les abonnés du service premium Twitter Blue. En effet, les escrocs utilisent souvent le nom de Musk dans les arnaques à la cryptomonnaie. Durant le premier semestre de l’année 2021, au moins 2 millions de dollars ont été récupérés par des cybercriminels en escroquant les utilisateurs. Jusqu’à présent, des messages provenant de faux comptes apparaissent sous presque tous les tweets du PDG de SpaceX.

Le monde virtuel est sans signification

En 2020, les comptes Twitter de Musk, Bill Gates et d’autres célébrités ont fait l’objet d’une attaque à grande échelle. Plus tard, Graham Clark, qui a piraté, a été condamné à trois ans de prison, suivis d’une probation. Musk est un partisan de longue date des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. Cependant, son optimisme ne s’étend pas au concept de métavers, qui a été populaire ces derniers mois. Le milliardaire a qualifié de « grande sagesse » les paroles du fondateur de Sony, Ken Kutaragi, qui a qualifié les mondes virtuels et les casques VR d’ « ennuyeux » et de « sans signification ».

This is annoying pic.twitter.com/KAkDl29CTX — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2022