La société britannique Space Entertainment Enterprise (SEE) a révélé ses nouvelles ambitions orbitales, affirmant qu’elle prévoit de lancer un studio de cinéma et de divertissement basé dans l’espace d’ici la fin de 2024. La société a indiqué que l’arène cinématographique et sportive se trouvera dans un module, SEE-1, qui accostera l’Axiom Station, l’aile commerciale de la Station spatiale internationale (ISS), d’ici la fin de 2024 et y restera jusqu’en 2028.

Non seulement le module permettra aux producteurs de films de faire des tournages en orbite autour de la Terre, mais SEE prédit qu’il accueillera également des événements sportifs dans l’espace et des influenceurs des médias sociaux qui souhaitent créer du contenu à un peu plus 400 Km au-dessus de la planète. « SEE-1 est une opportunité incroyable pour l’humanité de se déplacer dans un domaine différent et de commencer un nouveau chapitre passionnant dans l’espace », ont déclaré les fondateurs de SEE, Dmitry et Elena Lesnevsky.

Des possibilités de divertissement illimitées

« Il fournira une maison unique et accessible pour des possibilités de divertissement illimitées dans un lieu doté d’infrastructures innovantes, qui libérera un nouveau monde de créativité », ont-ils indiqué. Les fondateurs pensent qu’Axiom Station « fournira non seulement la première, mais également la structure spatiale de qualité suprême permettant l’expansion de l’industrie mondiale du divertissement de 2 billions de dollars en orbite terrestre basse ».

Pour rappel, ce n’est pas la première incursion de SEE dans l’industrie spatiale, car elle était à l’origine des efforts pour tourner un film dans l’espace avec Tom Cruise. L’effort était également initialement prévu pour être révolutionnaire, faisant de Cruise le premier acteur à tourner un film en orbite terrestre. Cependant, c’est une équipe de tournage spatiale russe qui a réussi à atteindre cet objectif.