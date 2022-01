La Chine continue de faire ses expériences autour d’un Soleil artificiel. Selon des informations rapportées par l’agence de presse chinoise Xinhua, un réacteur de fusion nucléaire a battu un nouveau record de température. Ce réacteur a notamment fonctionné pendant plus de 17 minutes à une température qui est cinq fois supérieures à celle du soleil. Le but de cette expérience est de fournir une énergie propre et presque illimitée en et imitant les réactions naturelles.

L’autre avantage est que ce « soleil artificiel » ne produira aucun déchet dangereux. « La récente opération jette des bases scientifiques et expérimentales solides en vue de l’exploitation d’un réacteur à fusion », a notamment confié Gong Xianzu, un chercheur de l’Institut de physique des plasmas de l’Académie chinoise des sciences.

Plus de 800 milliards d’euros

Le projet qui est dénommé «tokamak supraconducteur expérimental avancé» (EAST) ou soleil artificiel a déjà coûté à la Chine plus de 800 milliards d’euros. Les travaux de recherche prendront fin au mois de juin selon les précisions qui ont été apportées. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une pareille initiative a été prise par la Chine. Un plasma avait été créé par une autre équipe. Il s’agit d’un rassemblement d’électrons et de noyaux indépendants propices aux collisions d’éléments.