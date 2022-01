Au Bénin, plusieurs directeurs d’école ont été épinglés pour avoir rançonné les parents d’élèves en fixant à leur guise des frais de constitution de dossiers de candidature au Cep. Noël Chadaré , le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), invite tous les directeurs d’école à se conformer désormais aux décisions prises par les autorités.

« A tous les directeurs que ce soit les directeurs d’établissement du primaire et du secondaire, qui ont des candidats au Cep, au Bepc ou au Bac, je voudrais qu’ils se conforment aux frais qui ont été fixés. Les taux qui ont été fixés pour les dossiers, qu’ils s’en tiennent à ça et qu’ils n’en rajoutent pas » conseille le syndicaliste au micro de Radio Bénin avant d’ajouter: « S’ils constatent que ça va créer des problèmes, qu’ils discutent avec la hiérarchie et que ce soit d’abord la hiérarchie qui leur donne un OK écrit qui les protège ».

« Rançonnement impitoyable des parents d’élèves »

Notons que plusieurs directeurs d’écoles épinglés sont déjà passés devant le conseil de discipline. Ils ont reçu un avertissement écrit. Dans son communiqué en date de novembre 2021, le ministre des enseignements maternel et primaire, dénonçait un « rançonnement impitoyable des parents d’élèves ». De telles pratiques sont dénuées de toute vertu et s’avèrent préjudiciables aux efforts du « gouvernement du Bénin pour amoindrir les charges des parents d’élèves » avait ajouté l’autorité.