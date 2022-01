Eudoxie Yao a été distinguée au Festival International des Influenceurs africains qui s’est tenu à Cotonou le 15 janvier 2022. La chanteuse, suivie par plus de 4.000.000 de personnes sur les réseaux sociaux a reçu deux trophées lors ce festival. « Deux trophées dans mon escarcelle. J’ai été honorée par madame Bianca l’organisatrice, lors de son festival international des influenceurs africains à Cotonou. Bénin. Merci à tous mes fans et à l’organisatrice, le meilleur reste à venir. C’est Dieu qui est fort » a-t-elle écrit sur sa page Facebook, accompagné des photos de la soirée de distinction.

Des nominés comme Dj Sommets des sommets

Le message de l’ex-copine du chanteur guinéen Grand P a été liké plus de 20.000 fois. Plus de 15.000 personnes ont réagi via des commentaires. La cérémonie de remise des trophées a connu la participation de plusieurs influenceurs ; essentiellement des producteurs de contenus sur les réseaux sociaux. Parmi les nominés, il y avait des célébrités comme Dj Sommets des Sommets du Bénin, Aristo le Bledard ou encore Maeva Gomez du Togo. Ces trophées devraient apporter à la bimbo ivoirienne un peu de réconfort après la perte de sa cousine dans un accident en fin d’année dernière.

Il y a quelques jours, la native d’Adjamé (commune d’Abidjan) a annoncé qu’elle prévoyait apporter du « renfort et du confort » à l’équipe ivoirienne de football après sa victoire contre les Fennecs d’Algérie. « Bravo à l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire. Vous avez bien joué avec cette qualification à la clef. Mais j’arrive au Cameroun avec le numéro 7 pour renforcer cette équipe car elle a besoin de renfort et de confort » a-t-elle écrit sur sa page facebook.