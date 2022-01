Au Bénin, le gouvernement travaille à la mise en œuvre du projet e-Education, dont l’objectif est de créer des systèmes d’information de nouvelle génération qui permettent d’améliorer la gouvernance et la gestion des systèmes éducatifs et de mettre en place de nouvelles pratiques d’enseignement et d’apprentissage, mais aussi d’améliorer le suivi et l’évolution des apprenants. Il s’agit aussi de fiabiliser les certificats et diplômes, d’améliorer la recherche et de renforcer les capacités et compétences des enseignants.

Le vendredi 21 janvier 2022, la ministre du numérique Aurélie Adam Soulé Zoumarou a ouvert un atelier de cadrage de ce projet. Au cours des travaux, les acteurs des secteurs du numérique et de l’éducation vont définir ensemble, les fondamentaux du système d’information à mettre en place, ainsi que la gouvernance et la feuille de route du projet e-Education.

Optimiser l’apprentissage

Pour la ministre du numérique, ce projet doit permettre d’optimiser l’apprentissage et une meilleure qualité de transmission du savoir via les outils numériques. Signalons que c’est l’Agence des Services et Systèmes d’Informations (ASSI) qui a organisé cet atelier. Tous les ministres concernés par ce projet transversal étaient bien présents au lancement de l’activité. Il s’agit des ministres en charges des trois ordres d’enseignement, en l’occurrence Salimane Karimou, Yves Kouaro Chabi et Eléonore Yayi Ladékan.

Les orientations des ministres aux équipes de l’ASSI

Ils ont donné au cours des travaux des orientations aux équipes de l’ASSI et au cabinet qui les accompagnent afin que le projet connaisse une mise en œuvre efficiente et efficace. E-éducation vise à unifier et optimiser les Systèmes d’information de gestion des élèves, des étudiants et du personnel d’encadrement pour une meilleure gouvernance financière et statistique dans le système éducatif du pays.