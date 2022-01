Igor Fruman, un associé de l’ancien avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani a été condamné vendredi à une peine fédérale d’un an et un jour de prison pour avoir aidé à acheminer de l’argent étranger pour le financement de campagnes des responsables républicains. La condamnation qui comprend également une amende de 10 000 dollars, est intervenue après que l’homme d’affaires ait plaidé coupable en septembre à une seule accusation de sollicitation de contributions électorales étrangères.

Fruman et un autre homme, Lev Parnas, avaient été inculpés ensemble dans le stratagème en 2019. Les deux hommes auraient également été missionnés par Giuliani sous l’administration Trump pour rechercher en Ukraine des informations préjudiciables sur les opposants politiques de l’ancien président américain Donald Trump dont le président Biden et son fils, Hunter Biden. Les procureurs fédéraux avaient demandé à un juge de condamner Fruman à plus de trois ans de prison, en partie à cause du rôle central qu’il aurait joué dans l’affaire.

1 million de dollars sollicité auprès d’un oligarque russe

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Fruman a admis avoir sollicité 1 million de dollars auprès d’un oligarque russe, déguisé la source des fonds par le biais de donateurs fictifs et d’autres moyens, et ensuite versé l’argent à divers candidats du GOP afin d’acquérir de l’influence. Les avocats de la défense de Fruman avaient exhorté le juge à n’inclure aucune peine de prison dans la peine. Parnas a été condamné par un jury fédéral en octobre de l’année dernière pour six chefs d’accusation liés au dossier et attend sa condamnation.