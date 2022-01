Depuis l’apparition du covid-19, le monde doit conjuguer ses efforts pour combattre les différents variants qui ont jusque-là sévit. En plein Omicron, un cas spécial a été signalé en Israël. En effet, une patiente atteinte de la grippe et du covid-19 a été admise à l’hôpital selon la presse israélienne. La patiente serait non vaccinée, mais elle a pu ressortir en bon état.

L’hôpital Beilinson de Petah Tikva a signalé le premier cas d’infection à la grippe saisonnière et au covid-19. La patiente était enceinte et non vaccinée et présentait des symptômes bénins. La double infection a été baptisée flurona (une contraction de flu -grippe- et Corona). Les médecins s’attendent à de nombreux cas similaires non diagnotisqués dans le pays. Si certains rapports parlent du premier cas au monde, des signalements ont déjà eu lieu en 2020 aux USA sur des cas possibles de double infection.