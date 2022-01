La première dame de France a profité de son passage sur TF1 ce vendredi 14 janvier pour revenir sur la fausse information qui indique qu’elle serait transgenre. Un mois après cette folle rumeur qui avait embrasé la toile, Brigitte Macron a confié ce qu’elle avait ressenti suite à cette situation. L’épouse du président français fait remarquer qu’elle a été véritablement bouleversée par les auteurs de cette fausse information parce qu’ils ont « touché à la généalogie de ses parents ».

« Ils ont changé mon arbre généalogique. Les trois quarts de la famille, c’était bien, et d’un seul coup on arrive à mon frère… et je suis mon frère. […] On touche à la généalogie de mes parents. Là, c’est impossible », a fait savoir l’épouse d’Emmanuel Macron. On se rappelle que cette rumeur qui avait fait la Une des médias avait amené la première dame à déposer une plainte contre les auteurs.

Brigitte sur la procédure…

Sur cette situation Brigitte Macron indique qu’il s’agit d’une longue procédure. « C’est un petit peu long parce qu’il faut les captures d’écran, il faut l’intégralité des propos rapportés. Donc en ce qui me concerne, c’est un petit peu long », a-t-elle lancé lors de son passage sur TF1. Rappelons que selon la rumeur, la compagne d’Emmanuel Macron serait née Jean-Michel Trogneux et serait transgenre.