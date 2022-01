Le dernier texte adopté par l’Assemblée Nationale de la France sur les violences perpétrées par les autorités chinoises contre les Ouïghours n’est pas du goût de Pékin. La diplomatie chinoise a vivement réagi face à cette action en faisant comprendre qu’elle est fermement opposée à ce qui, selon elle ne prend pas en compte « la réalité ». Pour le ministère chinois des affaires étrangères, ce texte «constitue une ingérence grossière dans les affaires intérieures de la Chine».

« Une diffamation et une stigmatisation délibérées… »

Cette contestation de la diplomatie chinoise intervient après la réaction de l’ambassade de Chine à Paris. La représentation diplomatique chinoise a déploré «une diffamation et une stigmatisation délibérées contre la Chine et une ingérence brutale dans les affaires intérieures chinoises». Pour l’ambassade chinoise, il ne s’agit nullement de questions «ethniques, religieuses ou de droits de l’homme». Selon l’entité diplomatique, le sujet est en lien avec «la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et le séparatisme».

169 votes pour et 01 contre…

Rappelons que le texte condamnant des «violences perpétrées par les autorités chinoises contre les Ouïghours constitutives de crimes contre l’humanité» a été adopté par 169 votes pour, un contre et cinq abstentions. Notons que le sujet relatif à la minorité des Ouïghours est suivi de très près par les organisations de défense des droits de l’Homme. Elles accusent Pékin de séquestrer plus d’un million de musulmans dans des camps de rééducation politique.