En France, l’attaque de Charlie Hebdo a profondément marqué les esprits. Salim Benghalem, un des cerveaux présumés de l’attaque a été à de nombreuses reprises cité dans des reportages. Le candidat d’extrême droite a fait une révélation sur le cerveau présumé de l’attaque terroriste dans un post sur la toile pour dénoncer la gestion des allocations familiales en France.

« Savez-vous que Salim Benghalem, l’un des cerveaux présumés des attentats de l’Hypercasher et de Charlie Hebdo a continué àbénéficier du versement d’allocations familiales pendant des mois après son départ en Syrie pour un montant supérieur à 12 000 € ? » a révélé le candidat Eric Zemmour lors d’un meeting et dans un post relayé sur la toile, suscitant un grand nombre de réactions sur la toile. « Il faut demander des comptes à l’organisme qui lui a versé ces indemnités et là des têtes doivent sauter » a affirmé un internaute, « Une honte, et le mot n’est pas assez fort » a encore tonné un autre.