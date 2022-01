L’humoriste a souvent des comptes à régler avec la justice. Après ses multiples condamnations, Dieudonné M’bala M’bala, a été une nouvelle fois mis en examen et cette fois pour diffamation. En effet, dans une vidéo diffusé YouTube le 22 octobre 2020, le polémiste avait accusé l’ex-premier ministre Manuel Valls d’agression sexuelle. L’humoriste avait accusé l’ancien chef du gouvernement français, d’avoir agressé sexuellement une élève alors qu’il était professeur d’histoire.

Dieudonné a allégué que M. Valls avait été placé en garde à vue pour les faits dont il l’accuse. « Il y a un dossier, elle a porté plainte, il a été entendu, il y a eu une garde à vue, hein, hein Manu (rires) », avait déclaré l’humoriste dans la vidéo. Selon des sources proches du dossier, il a été mis en examen le 13 décembre par un juge d’instruction de Nanterre pour diffamation publique envers un particulier.

Provocation à la haine

La dernière condamnation de M’Bala M’Bala date du 2 juillet 2021, où il a été condamné à quatre mois de prison et à une amende de 10 000 € dans deux affaires distinctes, dans lesquelles il avait été reconnu coupable d’« injure publique » et de « provocation à la haine ». Quelques jours avant cette dernière condamnation, Dieudonné avait déjà écopé de trois ans d’emprisonnement, dont deux ans ferme en plus de 200 000 € d’amende. Il a été reconnu coupable d’un détournement de plus d’un million d’euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles.