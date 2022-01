Star parmi les stars au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’en reste pas moins humain. Et quand des internautes s’attaquent à une jeune fille malade, il enfourche sa tenue de héros et vole au secours de celle-ci. C’est ce qui s’est passé il y a quelques heures lorsqu’une jeune fille atteinte d’une maladie rare a voulu donner le sourire aux supporters du PSG et n’a eu en retour qu’un florilège d’insultes comme récompense.

La toile est devenue depuis la venue du web 2.0 un endroit où les lâches s’expriment sans retenue et où les insultes sont devenues le langage de base de certains internautes mal intentionnés. Camille la supportrice de 8 ans de Kylian Mbappé (qui l’a déjà rencontré) est atteinte du syndrome de Vater, qui se présente comme un ensemble de malformations qui vont nécessiter des corrections chirurgicales quand le pronostic est relativement bon rapporte le site spécialisé PasseportSanté. Une association (Un Sourire pour Camille) a même été montée pour permettre aux enfants atteints de maladies rares de réaliser leurs rêves.

Un message pour donner le sourire… et des insultes

Dans un message posté sur la toile, Camille a appelé Kylian Mbappé à rester au PSG pour continuer de faire rêver ses supporters. Un message qui peut paraître banal mais qui n’a pas plus à certains internautes qui lui ont adressé des messages insultants et vulgaires sur la toile. Des messages regroupés et dénoncés par son association à travers un tweet (voir ci-dessous). Une situation dénoncée par Kylian Mbappé qui en a profité pour apporter son soutien à la jeune fille sans toutefois accéder à sa requête de rester au PSG.

«Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous… La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu» a posté Kylian Mbappé.

La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022