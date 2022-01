Une guerre nucléaire ne doit jamais être déclenchée parce qu’elle ne serait bénéfique pour personne. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration conjointe aux cinq puissances nucléaires qui a été rendue publique ce lundi 3 janvier sur le site du Kremlin. Il s’agit d’une déclaration dédiée à la prévention de la guerre atomique et à la nécessité d’éviter la course aux armements. En plus de la Russie, la déclaration a été adoptée par la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Chine.

« La République populaire de Chine, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Fédération de Russie considèrent qu’il est de leur responsabilité première d’éviter une guerre entre États dotés d’armes nucléaires et de réduire les risques stratégiques », peut-on lire sur le site du Kremlin.

Utilisé à des fins « défensives, dissuasives et préventives… »

Pour les dirigeants de ces différents pays, l’usage d’armes nucléaires ne serait qu’à des fins « défensives, de dissuasion et de prévention de la guerre ». « Nous sommes fermement convaincus de la nécessité de prévenir la poursuite de la dissémination de ces armes. », a notamment expliqué la déclaration. Dans une autre déclaration, le chef de la diplomatie russe fait savoir qu’il espère que les tensions internationales pourraient baisser d’un cran après cette déclaration. « Nous espérons que, dans les difficiles circonstances actuelles pour la sécurité internationale, l’approbation d’une telle déclaration politique contribuera à réduire le niveau des tensions internationales », indique-t-il dans un communiqué.