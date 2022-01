Le « hautement social » annoncé par Patrice Talon pour son second quinquennat se matérialise-t-il vraiment ? Pour l’activiste Habib Ahandessi la réponse est Non. Il dénonce la taxation « sauvage des denrées de première nécessité » et bien plus encore, dans un entretien accordé à la Webtv Reporter Bénin Monde.

« Il n’y a pas un besoin au Bénin qui ne soit pas taxé »

« Aujourd’hui le peuple béninois est dans une situation de misère. Les denrées de première nécessité coûtent de plus en plus cher. Le gari coûte cher, l’électricité coûte cher, l’eau coûte cher, la connexion internet coûte cher. Tout est cher aujourd’hui. Il n’y a pas un besoin au Bénin qui ne soit pas taxé » croit savoir M Ahandessi. Il fait remarquer que dans le même temps les salaires ne s’améliorent pas. Cette « taxation sauvage » qu’il dénonce est due selon lui aux « difficultés » qu’éprouvent le gouvernement « pour mobiliser les ressources ».

« Un discours vide »

En somme le « hautement social » annoncé par Patrice Talon « est un discours vide » selon l’activiste, persuadé que le locataire de la Marina ne sait pas faire du hautement social puisqu’il est « un capitaliste ». « On ne peut pas être dans un mandat hautement social et que le gaz ménager qui était à 2800 – 3000 fcfa coûte plus de 4000 aujourd’hui. Le lait Jago que nous avons l’habitude de prendre à 900 – 1000 francs Cfa. C’est près de 1500 Fcfa aujourd’hui. Tout est aujourd’hui cher et où est le hautement social ? C’est un faux discours…C’est un gouvernement de saga qui ne reste que dans des chiffres » critique l’activiste.

Il pense que tout « ce qui est décrit par le pouvoir en place par des chiffres n’existe nulle part parce que la réalité est autre chose. Des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Nous sommes dans la misère et si le gouvernement ne sait pas faire le peuple béninois risque de rentrer dans les rues pour réclamer le minimum, ne serait-ce qu’un repas par jour » prévient l’activiste. Rappelons que le gouvernement a annoncé l’augmentation des salaires des fonctionnaires pour cette année.