Les représentants du Conseil national de la transition (CNT), créé dans le cadre de l’accord du Montana (accord du 30 août 2021) entre les autorités et l’opposition, ont annoncé l’élection du président et du premier ministre pour une période de transition de deux ans. C’est ce qu’a publié ce lundi le site d’information local HaitiLibre. Au poste de président, l’opposition souhaite voir l’ancien responsable de la Banque centrale haïtienne Fritz Alphonse Jean, et comme premier ministre, l’ancien sénateur Steven Benoît.

Les membres du Conseil prévoient de demander au premier Ministre en exercice Ariel Henry de participer à la formation d’un « collège présidentiel » pour le transfert du pouvoir. Rappelons qu’Ariel Henry avait déclaré le 21 janvier dernier lors d’une conférence internationale sur Haïti: « Le prochain locataire du Palais national sera un Président élu librement par l’ensemble du peuple haïtien », ce qui laisse entendre clairement qu’il n’entend pas céder sa place à un accord politique souhaitant installer un gouvernement de transition. (TASS)