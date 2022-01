Sergio Mattarella a été réélu président de l’Italie lors d’un vote lors d’une réunion conjointe des deux chambres du Parlement de la République. Le décompte des voix est diffusé sur le site Internet de la chambre basse du parlement national. Selon ce décompte, M. Mattarella a dépassé le seuil requis de 505 voix.

Plus tôt samedi, les législateurs ont supplié Mattarella, 80 ans, qui avait déclaré qu’il ne voulait pas d’un second mandat, de changer d’avis et d’accepter d’être réélu par les législateurs du Parlement et les délégués régionaux. (avec TASS)