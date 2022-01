Le milliardaire américain Jeff Bezos est mondialement connu pour être l’un des hommes les plus riches au monde, mais aussi le fondateur du géant du e-commerce Amazon. Au cours de la pandémie due au nouveau coronavirus (covid-19), le cours de l’action de ce dernier a connu une forte hausse puisque de nombreuses personnes se sont tournées vers la plateforme pour effectuer des commandes.

Jeff Bezos avait exposé sa vision de l’économie du futur

Lors du podcast « Le problème avec Jon Stewart », qui a été publié au cours de ce mois de janvier 2022, l’humoriste et animateur américain a confié avoir rencontré l’ex-patron d’Amazon. C’était à l’occasion d’un dîner à la Maison Blanche avec l’ancien président Barack Obama et son épouse Michelle. Au cours de cette rencontre, Jeff Bezos avait exposé sa vision de l’économie du futur, qui selon lui, se baserait sur les travailleurs de service pour effectuer certaines tâches. Cependant, l’acteur lui a fait part de sa désapprobation, estimant que les gens voulaient être fiers de leur travail, sentant qu’ils apportent un plus à la société.

« Je pense qu’il considère tout le monde comme faisant partie d’un centre de distribution. Et alors j’ai dit: ‘Je pense que c’est une recette pour la révolution.’ Et puis, comme, une sorte de silence tombe. Et puis vous entendez Obama de l’autre côté du canapé dire: ‘Je suis d’accord avec Jon’» a laissé entendre Jon Stewart. Notons qu’Amazon a plusieurs fois fait la une des journaux à cause des conditions de travail de ses salariés. L’on a assisté à plusieurs dizaines de milliers d’employés qui étaient tombés malades. D’autres se sont mis en grève ou ont intenté des actions en justice contre leur employeur.