Lutte-t-on vraiment contre la corruption au Bénin ? Pour le secrétaire adjoint à la jeunesse, aux loisirs et sports du parti « Les Démocrates » Karim Goundi, la réponse est Non. Invité de l’émission « Le duel » sur E-Télé, le dimanche 23 janvier dernier, l’opposant a clairement indiqué qu’il ne voyait aucune volonté de lutter contre la corruption au Bénin surtout que le pouvoir en place a « posé un acte fort, (en ramenant) le délai de prescription des actes de corruption de 20 ans à 6 ans ».

« En matière de lutte contre la corruption on ne s’autosurveille pas »

Pour lui, cet acte prouve qu’on « veut protéger certaine personne ». Il voit donc « une volonté affichée de ne pas lutter contre la corruption ». Même la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations créée récemment à la présidence de la République, ne donnera « aucun résultat » selon l’opposant parce que « en matière de lutte contre la corruption on ne s’autosurveille pas ». « Dans tout régime, le siège de la corruption, c’est la présidence de la République » a poursuivi le secrétaire adjoint à la jeunesse du parti Les Démocrates.

Les faits de corruption se multiplient

Il est donc persuadé que la personne qui traitera les plaintes est un politique ou une personne nommée par un politicien. En somme, cette cellule ne « donnera aucun résultat » de son point de vue. L’opposant souhaite que ce soit des organismes indépendants qui se chargent de la lutte contre la corruption au Bénin, parce qu’on constate une multiplication « des faits de corruption sous la rupture » malgré la présence de la Criet (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme).