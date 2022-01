Quelques heures après le décès de l’international ivoirien Konan Oussou, les informations sur les probables causes de son décès commencent par être divulguées. On retient que l’un des cousins du joueur de 32 ans est pointé du doigt. Ce dernier aurait empoisonné son frère avec un verre de vin. L’homme aurait rendu l’âme à Yopougon en Côte d’Ivoire selon les informations rapportées par le site d’informations ivoirien « Koaci ». Le décès serait survenu après un malaise toujours selon le média ivoirien.

«Konan Oussou a été assassiné dans sa ville natale, en Côte d’Ivoire, le 3 janvier, par son propre cousin. Konan a décidé de retourner dans sa ville natale pour célébrer le Nouvel An avec sa famille lorsqu’un désastre l’y a frappé. Adieu à un attaquant très talentueux avec qui j’ai eu l’occasion de créer des liens. Que Konan repose en paix», a indiqué par communiqué Nguyen Minh Chau, son agent

Il parcourt plusieurs clubs

On retiendra de ce joueur qu’il aura parcouru des clubs tels que FC Sion, Stade-Lausanne, l’Espérance sportive de Tunis et du Club athlétique. Il aura également participé à la victoire du club de Bab Souika en Coupe de l’UNAF des clubs vainqueurs de coupe. Il a rejoint le club égyptien, Al Ahly en 2013 après son passage au Stade tunisien et à l’Avenir sportif de Gabès. Il a atterri en Ligue1 tunisienne, en janvier 2017 après le contrat qu’il a signé avec le Club athlétique bizertin.