Triste nouvelle ce mercredi. Le doyen d’âge du monde Saturnino de la Fuente Garcia s’est éteint à quelques semaines de son 113è anniversaire a annoncé le Guinness World Records ce mercredi. L’homme le plus âgé du monde du monde est décédé à exactement 112 ans et 211 jours.

Quelques jours après que la doyenne de l’humanité ait fêté ses 119 ans au Japon, l’homme le plus âgé du monde qui avait crée une entreprise de chaussure s’est éteint. La triste nouvelle fait le tour de la toile dans la matinée de ce mercredi 19 Janvier 2022. L’homme d’origine espagnol qui a 22 arrière-petits-enfants, 14 petits-enfants et sept enfants n’a pas pu battre le record de longévité encore détenu par le Japonais Jirōemon Kimura, qui s’est éteint à l’âge canonique de 116 ans et 54 jours.