Le chef de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA) américaine, Bill Nelson, espère que les désaccords politiques entre Washington et Moscou n’empêcheront pas la coopération avec la Russie à la Station spatiale internationale (ISS), a rapporté vendredi CNN. Plus tôt, en décembre 2021, le chef de la NASA Bill Nelson avait dit espérer poursuivre sa coopération avec la Russie dans le cadre de la Station spatiale internationale.

De plus, parmi les projets conjoints de la société spatiale russe Roscosmos avec la NASA figure l’idée d’effectuer un vol croisé par an entre 2022 et 2024. Pour rappel, le vice-premier ministre russe Iouri Borissov avait annoncé en avril 2021 que l’état actuel de la Station spatiale internationale laissait à désirer et que la Russie pourrait donc se focaliser sur sa propre station orbitale. Le conseil scientifique et technique de Roscosmos a recommandé d’inclure la conception du projet technique de la station dans le Programme spatial fédéral à l’horizon 2025. (avec TASS)