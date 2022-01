Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le milliardaire américain d’origine sud-africaine Patrick Soon-Shiong ont inauguré mercredi une nouvelle usine de fabrication de vaccins. La nouvelle usine commencera très bientôt à fabriquer les premiers vaccins contre le Covid-19, qui seront produits localement en Afrique, ainsi que des vaccins contre le cancer et d’autres produits pharmaceutiques. L’usine, NantSA a été inaugurée dans un parc d’activités du Cap. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devrait atteindre un milliard de doses par an d’ici 2025.

Soon-Shiong, 69 ans, a quitté l’Afrique du Sud après avoir fait son stage pour devenir médecin. Aujourd’hui, il est numéro 89 sur la liste Forbes 400 des Américains les plus riches avec une fortune estimée à 7,5 milliards de dollars. Chirurgien transplanteur de profession, il s’est fait connaître pour avoir inventé le médicament Abraxane pour le traitement du cancer. Il dit que le vaccin Covid-19 qu’il a développé est de deuxième génération et arrêtera la transmission du virus. Cependant, il a souligné que les vaccins actuellement disponibles sont efficaces et nécessaires.

Le rôle important des vaccins

« Il est si important pour vous d’être vacciné. Ces vaccins qui étaient là ont joué un rôle très important, je dirais, pas une mesure palliative parce qu’il s’agit de la première génération, mais ils ont absolument réduit la mortalité et ils continuent de le faire. Donc, je veux m’assurer que les gens comprennent que vous devez être vacciné », a déclaré Soon-Shiong. Cependant, il a déclaré que les vaccins d’aujourd’hui ne sont pas la réponse définitive à la pandémie.

Le transfert de technologie

Le président Ramaphosa, qui a fait campagne pour que les fabricants de vaccins renoncent à leurs droits de brevet afin que tous les pays puissent produire des vaccins Covid-19, a déclaré que les discussions avec l’Organisation mondiale du commerce à ce sujet se poursuivent. « Nous voulons que le monde, ou ceux qui ont la capacité de fabriquer la substance médicamenteuse, transfèrent leur technologie afin que nous soyons capables de fabriquer nous-mêmes la substance médicamenteuse. Et c’est là que le vrai défi a été. Nous voulons migrer du simple remplissage et de la finition et être en mesure de fabriquer nous-mêmes la substance médicamenteuse », a déclaré le président.

