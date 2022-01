Agé de 17 ans, le fils de Sinead O’Connor est décédé, deux jours après sa disparition en Irlande d’après une annonce de sa mère. L’artiste a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, écrivant que le jeune garçon « avait décidé de mettre fin à son combat terrestre » tout en demandant que « personne ne suive son exemple ». « Mon bel enfant, Nesta Ali Shane O’Connor, la lumière de ma vie, a décidé de mettre fin à sa bataille aujourd’hui et il est désormais auprès de Dieu, explique la chanteuse. Qu’il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t’aime tant. J’espère que tu as enfin trouvé la paix » a posté O’Connor samedi matin.

La police a également confirmé la nouvelle de la mort de l’adolescent samedi. Shane O’Connor était porté disparu depuis jeudi, le Gardaí (la police d’État de la République d’Irlande) ayant lancé un appel pour savoir où il se trouvait. Le jeune homme de 17 ans était porté disparu à Newbridge, dans le comté de Kildare, et a été vu pour la dernière fois vendredi matin dans la région de Tallaght, Dublin 24, a indiqué la police. Dans l’appel, qui a été réémis vendredi, les agents ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par son bien-être. En ce moment, la chanteuse avait publié des messages sincères sur les réseaux sociaux demandant à son fils de la contacter.

« Shane, ta vie est précieuse »

« Shane, ta vie est précieuse. Dieu n’a pas ciselé ce beau sourire sur ton beau visage pour rien », a-t-elle tweeté en multipliant les appels. Les Gardaí ont confirmé que la recherche du joueur de 17 ans était terminée. « Suite à la récupération d’un corps dans le quartier Bray de Wicklow le vendredi 7 janvier 2022, un appel de personne disparue concernant Shane O’Connor, 17 ans, a été annulé », a déclaré un porte-parole de la police. La chanteuse a reçu de nombreux messages de condoléances sur les réseaux sociaux. « Je suis tellement désolé Sinaad », a tweeté Cáit O’Riordan.

