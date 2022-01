Le régime d’Assimi Goïta est assez clair au sujet de la présence des soldats danois au Mali : « Aucun accord n’autorise le déploiement des forces spéciales danoises au sein de la force « Takuba ». Une force opérationnelle composée principalement d’unités des forces spéciales de plusieurs pays de l’Union européenne et placée sous commandement français. Cette mise au point de Bamako est consécutive à un message du ministre des affaires étrangères danois Jeppe Kofod, sur les réseaux sociaux. Un message jugé « non-approprié » par les autorités de la transition malienne.

Surpris et consterné

En effet le ministre danois indiquait que le contingent des forces spéciales de son pays avait débarqué suite à une invitation claire de Bamako. Il disait même que c’était « infondée la conclusion d’un accord entre le Mali et le Danemark avant le déploiement des forces spéciales danoises » dans le pays sahélien. Le régime d’Assimi Goïta se dit surpris et consterné. Dans un communiqué il fait savoir que le Danemark avait saisi le gouvernement de la transition d’un projet de texte en vue de convenir du statut des forces spéciales danoises qui devraient intervenir au sein de la Force Takuba, sur la base du protocole additionnel de mars 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement français déterminant le statut des détachements non français au sein de cette force.

Retirez immédiatement vos soldats du Mali

Les danois ont souhaité recevoir un accusé de réception pour marquer l’entrée en vigueur du texte soumis. Le régime d’Assimi Goïta dit avoir signifié à la partie danoise par note verbale en novembre 2021, que sa requête était toujours en étude, et qu’une suite lui sera communiquée. En somme, il n’y a pas d’accord qui permet aux forces danoises d’intervenir au Mali, selon les autorités de la transition qui demandent avec insistance au Danemark de retirer « immédiatement » ses forces spéciales du Mali.

Bamako souhaite que ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme respectent strictement les termes des engagements convenus « notamment l’obtention de l’agrément délivré par les autorités maliennes avant tout déploiement sur le territoire national ». Le gouvernement de la transition rappelle par ailleurs au Danemark que la Norvège, le Portugal et la Hongrie attendent aussi, la validation de l’accord sur le statut des forces et n’ont opéré aucun déploiement contrairement au Danemark.