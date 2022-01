Le Portable Document Format, plus connu sous l’acronyme PDF, est un type de fichiers lisibles sur un ordinateur ou terminaux électroniques. La plupart des ordinateurs récents qui tournent sur les derniers systèmes d’exploitation de Microsoft à partir de la version Windows 8 arrive à ouvrir ce type de fichiers sans que son utilisateur n’ait à installer un logiciel spécialisé. Mais pour éditer ce type de fichiers, il faut encore aujourd’hui pouvoir s’entourer d’outils adéquats pour le faire. Wondershare PDFelement est un des outils efficaces et très facile à utiliser qui permet de modifier un fichier PDF sans grandes difficultés.

À un moment où a un autre, on a tous eu à manipuler des fichiers PDF contenant des informations qui sont très importantes pour nous. Si pour lire un fichier PDF, il n’y a généralement pas de problèmes, pour Modifier pdf en revanche il faut installer un logiciel sur un ordinateur. PDFelement est l’un des merveilleux logiciels disponibles qui permettent d’ajouter du contenu à un fichier PDF sans faire beaucoup d’efforts. Grâce à ses outils d’édition ultras rapides et PDF intelligents, PDFelement apporte des innovations dans la manière de traiter les fichiers PDF qui sont de plus en plus utilisés ces dernières années. Ce logiciel permet de modifier le texte d’un fichier PDF, les images, les formulaires. Il permet également d’ajouter des annotations, de modifier les paramètres d’autorisation d’un PDF. Une fois les documents édités, ils peuvent être vers d’autres formats de documents comme ceux utilisés par Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®, ou encore le format RTF. Cela sans perdre les polices et le formatage du texte.

Edition d’un document PDF

Pour modifier le texte d’un fichier PDF, il suffit de suivre juste les trois étapes suivantes et le tour est joué. Avant tout, vous devez d’abord ouvrir le fichier PDF que vous voulez éditer. Ensuite, il vous faudra cliquer sur « Modifier » pour avoir accès au mode d’édition afin de pouvoir intégrer les modifications que vous souhaitez. Il faut préciser le logiciel prendra automatiquement la police utilisée dans le document d’origine. Dans la dernière étape, vous pourrez enfin choisir grâce au mode d’édition de texte de modifier la taille de la police, l’alignement de l’espacement, l’ajustement du texte et la couleur du texte.

Quant à la modification de formulaire, elle se réalise tout aussi facilement. Lorsque dans votre document, il y a un formulaire interactif, PDFelement le détecte automatiquement et vous indique les champs qui peuvent être modifiés. Si c’est le cas, il faut simplement cliquer sur les liens pour choisir d’ajouter ou de retirer ce qu’il faut pour que votre document soit parfait. PDFelement permet également de modifier une zone de texte sur un formulaire PDF. Il suffit de cliquer d’abord sur « Formulaires », ensuite sur « Édition de formulaire ». Cliquez ensuite sur « Ajouter du texte » et double-cliquez sur le champ de texte. Cette manipulation va permettre d’afficher une fenêtre de propriétés de texte. Vous pouvez maintenant choisir la couleur de police des champs et la taille grâce à l’onglet « Apparence ». L’autre fonctionnalité très utile, c’est la modification ou l’extraction de texte à partir d’images avec OCR.

Modification ou l’extraction de texte à partir d’images avec OCR

La Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) est une technologie qui permet de reconnaître du texte à l’intérieur d’images, comme des photos numérisées et des documents. Ces dernières années, cette technologie s’est répandue à travers le monde. Après avoir exécuté l’OCR, PDFelement offre la possibilité de modifier PDF à base d’images ou des PDF scannés comme si vous travaillez directement sur des fichiers Word. Une fois le nouveau texte ajouté, il prend l’apparence des polices d’origine dans votre PDF et votre image numérisée. Pour éditer un PDF numérisé sur Windows 10, rien de plus simple. Importer le PDF en question dans PDFelement. Exécutez ensuite l’OCR sur le document numérisé. Vous avez désormais la main pour ajouter du contenu dans le fichier PDF numérisé. Une fois les ajouts terminés, enregistrez le fichier pour avoir une version définitive du fichier PDF.

Avec la généralisation de l’utilisation des fichiers PDF, disposer sous la main d’un outil qui permet de l’éditer ou de mettre à jour un fichier de ce type peut être utile dans nos tâches quotidiennes. Wondershare, la société éditrice de PDFelement a conçu d’autres logiciels qui servent à accomplir certaines tâches. Parmi eux, on peut citer Filmora, EdrawMax, UniConverter, Dr.Fone, MobileTrans, Recoverit.