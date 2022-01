Le célèbre footballeur argentin Lionel Messi avait été touché par le nouveau coronavirus (covid-19). Cela l’empêche de jouer plusieurs rencontres pour le compte de la sélection nationale à savoir contre le Chili, ce jeudi 27 janvier 2022 et contre la Colombie, qui se jouera dans une semaine.

Il a pu jouer le match opposant le PSG à Reims

La situation a été abordée par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni qui a donné davantage d’informations sur l’état de santé du septuple ballon d’or, quand il avait contracté le coronavirus. Lors d’une conférence de presse, il a confié avoir « eu une conversation avec lui (Messi) et il m’a dit que le Covid l’avait pas mal affecté. Il avait la souche la plus dure ». Cependant, Lionel Scaloni a estimé que le plus important pour la star du Paris Saint-Germain est qu’il soit physiquement rétabli. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a décidé qu’il ne soit pas présent dans ce contexte, pour l’équipe argentine. Notons que la Pulga, continue de se remettre du coronavirus. Toutefois, il a pu jouer le match opposant le PSG à Reims, le dimanche 23 janvier 2022, remporté par le club de la capitale (4 à 0).

Pour rappel, Lionel Messi a contracté le coronavirus pendant les fêtes de fin d’année. C’était le PSG qui avait donné l’information dans un communiqué, début janvier 2022. « Les 4 joueurs positifs à la Covid-19 sont Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala. Ils respectent actuellement l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté » avait-il indiqué.