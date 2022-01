La loterie a fait des milliers d’heureux gagnants dans le monde au cours des dernières décennies. Si autrefois, il fallait se rendre dans un centre de loterie pour jouer ou parier, aujourd’hui avec le développement de la technologie, il existe plusieurs plateformes en ligne sur lesquelles n’importe qui peut tenter sa chance. Sur une plateforme comme Lottoland Africa par exemple, des utilisateurs (même ceux résidents en Afrique) peuvent jouer n’importe quel jeu loto disponible sur la plateforme et entrer en possession de leurs gains quel que soit leur localisation sur notre planète à en croire les informations publiées sur le site web de Lottoland.

En France, la chance a souri à de nombreux joueurs de loterie au cours de l’année écoulée. Selon nos informations, les jackpots ont été remportés par pas moins d’une trentaine de joueurs au loto. La cagnotte qu’ils ont pu toucher est allée jusqu’au record de 30 millions d’euros remporté le 4 décembre dernier dans la commune d’Orgères qui est situé en région Bretagne dans le département d’Ille-et-Vilaine. Pour clôturer l’année écoulée, Super Loto et Euromillions ont sorti le grand jeu avec des cagnottes respectives de 13 millions € et 17,5 millions €. Certains joueurs se sont frottés les mains après les tirages du Nouvel An. Selon nos informations, les deux cagnottes ont trouvé leurs preneurs parmi les nombreux joueurs qui ont tenté leurs chances. À ce stade, les identités des heureux gagnants n’ont pas été révélées. Il faudra attendre que les heureux élus reçoivent leurs gains officiellement avant de découvrir les noms des gagnants des tirages de nouvel an.

Le Super Loto du Nouvel An a fait de nombreux heureux élus. Dix joueurs ont chacun empoché la somme intéressante de 74.864€ après avoir donné les 5 bons numéros que sont 1 2 11 18 48. Le jackpot de 13 millions d’euros mis en jeu a été décroché par un heureux élu qui a misé sur les cinq bons chiffres en plus du numéro de chance, qui n’est rien d’autre que le numéro 7 via un site en ligne. Cinquante codes Loto dont la valeur est estimée à 20.000€ chacun ont été distribués à pas moins de 50 joueurs selon des sources généralement bien introduites que nous avons consultés. Deux heureux élus français ont pu tirer leurs épingles du jeu et ont rejoint le cercle des nouveaux millionnaires après une mise au loto. Concernant le tirage Euromillions du Nouvel An, la loterie européenne n’avait pas prévu de cagnotte spéciale pour la nouvelle année, mais un pactole de 17 millions d’euros a été remis en jeu. Après le tirage, c’est un joueur français qui a pu tirer son épingle du jeu. Ce joueur est le 116è Français gagnant Euromillions depuis 2004 mais le 6è pour le compte de l’année écoulée. En dehors de lui, dans la région Nouvelle-Aquitaine, un autre Français a empoché la cagnotte d’un million d’euros pour My Million. Ces gains remportés par de nombreux joueurs de loto, laissent croire que la nouvelle année s’annonce pleine de bonnes surprises.