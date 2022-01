Le président sénégalais Macky Sall a profité de la rencontre hebdomadaire avec ses ministres pour annoncer subtilement l’imminence d’un remaniement au sein de l’équipe. «Préparez vos dossiers. Le gouvernement aura un Premier ministre», aura lancé l’actuel homme fort de Dakar selon les informations rapportées par L’Observateur. Cette annonce intervient en effet après le score très peu satisfaisant enregistré par sa formation politique au cours des dernières élections locales.

Il s’agissait également de la première rencontre entre le président sénégalais et ses ministres après la tenue des élections locales. Selon d’autres informations rapportées sur ce conseil des ministres, la séance aura duré plus longtemps que d’habitude. Le communiqué final qui, habituellement est rendu public à 20heures est tombé peu avant 23 heures. On retient de cette réunion hebdomadaire des ministres que les dernières élections étaient au cœur des échanges.

Un aveu d’échec de BBY

Selon le communiqué, le scrutin s’est globalement bien déroulé. Mais le ministre de l’Intérieur a été chargé de faire une évaluation globale des élections. Notons qu’au lendemain des élections, un communiqué de Benno Bokk Yakaar (BBY) faisait savoir que la formation politique a perdu les grandes villes du pays. « Notre volonté de conquérir Dakar et Ziguinchor, en particulier, n’a pas été concluante», laissaient lire les responsables du parti.