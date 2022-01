Après que 15 pays européens dont la France, ont dénoncé la présence au Mali des mercenaires du groupe privé russe Wagner, Bamako a démenti l’information parlant de fausses allégations tout en admettant la présence de formateurs russes. Le porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, dans un communiqué le 24 décembre 2021, avait démenti que « des éléments d’une société de sécurité privée » avaient été déployés au Mali. Il a précisé que des « formateurs russes » étaient présents dans le cadre d’un accord bilatéral entre le Mali et la Russie.

« [Le Mali] nie formellement ces allégations sans fondement et exige que les preuves soient apportées par des sources indépendantes », a déclaré Maïga. Cependant, plus que de simples formateurs, il se pourrait que de véritables hommes armés russes soient présents sur le territoire malien, peut-être des mercenaires, contrairement aux affirmations des autorités de la transition malienne qui veulent ajouter cinq ans supplémentaires à la transition.

Des opératifs russes

D’après un rapport de France 24, « suivant plusieurs témoignages locaux et internationaux », des « opératifs russes » ont été vus aux côtés des soldats maliens lors de l’attaque d’un convoi de l’armée malienne par des jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM ou Jnim), affilié à Al-Qaïda. Selon le média français, lors de cette attaque qui a eu lieu le lundi 03 janvier à Mandoli, des opératifs russes ont été aperçus jusqu’à ce qu’un des leur ait été blessé et transféré à l’hôpital dans la localité de Sévaré. Dans l’attaque, plusieurs morts auraient été enregistrés du côté des soldats maliens de même que dans le rang des terroristes.

Les occidentaux condamnent

En décembre dernier, l’Union européenne, a suspendu sa mission de formation de soldats en République centrafricaine (RCA) par crainte qu’elle ne soit impliquée dans des violations du droit international par des mercenaires russes, dont le groupe Wagner qu’elle a également sanctionné. Les États-Unis, qui ont sanctionné Wagner pour ses actions en RCA plus tôt cette année, ont aussi condamné à plusieurs reprises tout déploiement potentiel de mercenaires russes au Mali. Le département d’État américain a déclaré qu’un tel déploiement coûterait au gouvernement malien plus de 10 millions de dollars par mois et déstabiliserait davantage le pays. Par ailleurs, Moscou a toujours affirmé n’avoir aucun lien avec le groupe Wagner et défend ses dons et sa présence militaire au Mali par des relations bilatérales entre les deux pays.