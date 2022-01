L’armée malienne se porte plutôt bien et est de plus en plus efficace face aux différents défis sécuritaires qui existent dans le pays. C’est du moins l’une des choses à retenir suite du discours prononcé par le président de la Transition malienne à l’occasion de la célébration de la fête de l’armée. Le président Assimi GOÏTA s’est notamment félicité de la prompte réaction des éléments de son armée face aux groupes terroristes qui sévissent dans la région.

« Depuis quelques temps, grâce aux différentes actions entreprises par les autorités de la Transition et le haut commandement militaire, nous assistons à une réelle montée en puissance des Forces armées maliennes. En témoignent les lourdes pertes infligées aux groupes terroristes, ces dernières semaines », s’est réjoui l’actuel homme fort de Bamako.

La création d’un hôpital militaire

« Ces résultats probants revigorent, non seulement les troupes, mais maintiennent la cohésion, la confiance et la détermination en leur sein dans leur marche vers la victoire finale sur le terrorisme et l’extrémisme violent », a poursuivi le président de la Transition malienne. Ce fut également le moyen pour le chef d’Etat malien d’annoncer certaines mesures en vue du renforcement des capacités des Forces Armées Maliennes. En plus de la création et l’opérationnalisation de l’École de Guerre du Mali, il a annoncé la construction de l’hôpital militaire de niveau 4 répondant à toutes les normes internationales.