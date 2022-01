La Guinée ne compte visiblement pas tourner dos au Mali comme le souhaite la décision rendue par la CEDEAO. Par le canal d’un communiqué, les autorités guinéennes ont annoncé ce lundi 10 janvier à la télévision que les frontières resteraient ouvertes pour le Mali. On retient du communiqué lu par la porte-parole du Comité national de rassemblement pour le développement que la Guinée n’avait pas été associée à la décision « du 4e sommet extraordinaire des chefs d’Etats de la Cédéao ».

« En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères conformément à sa vision panafricaniste », a fait savoir Aminata Diallo. De façon concrète, la sanction de la CEDEAO à l’encontre du Mali passe par la fermeture des frontières avec les autres pays et le gel des avoirs de Bamako dans les banques centrales et commerciales des pays membres de la communauté économique.

Des mesures annoncées par le Mali…

Pour l’ambassadeur du Mali en Guinée, Modibo Traoré, « c’est la première fois qu’on sanctionne un pays de la sorte. Aller prendre des sanctions qui ne sont mêmes pas dans le traité de la CEDEAO. C’est ce qui a beaucoup indigné ». « Je pense que tout peut se négocier. Et nous sommes dans cette dynamique. On est toujours membre de la CEDEAO mais le Mali, en tout cas, a protesté aussi. Le Mali aussi entend prendre d’autres mesures dans les jours à venir », a poursuivi le diplomate malien.