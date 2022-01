Le Mali est visiblement décidé à rompre tout lien avec l’ancienne puissance coloniale, bien que la France soit déterminée à aider le pays à faire face au djihadisme. Après que la junte au pouvoir dans ce pays de l’Afrique de l’ouest ait ordonné au Danemark de « retirer immédiatement » ses soldats, Paris a annoncé une concertation avec ses partenaires intervenants au sein de la Force Takuba, tout en accusant la junte de « provocation ».

« La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations », avait déclaré la ministre française des Armées, Florence Parly, mardi 25 janvier. Mercredi soir, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement de la transition, a répliqué à la ministre dans une attaque virulente. Le porte-parole du gouvernement a tout d’abord accusé la France de chercher à isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales.

Qui est dans la provocation ?

« Lorsqu’on tente désespérément d’isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation », a déclaré le ministre malien en faisant référence aux sanctions de la Cédéao. Abdoulaye Maïga a par ailleurs invité la ministre française des Armées « à la retenue » tout en respectant la souveraineté du Mali. « Nous invitons également Mme Parly à plus de retenue et également à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État », a déclaré le colonel.

Pas encore au stade de l’incident diplomatique

Le porte-parole du gouvernement a également conseillé à Mme Parly de garder le silence. « Nous l’invitons également, c’est un conseil, à faire sienne cette phrase d’Alfred de Vigny sur la grandeur du silence », a-t-il ajouté. Abordant à nouveau le dossier du Danemark, Abdoulaye Maïga, a redemandé « avec insistance » au pays de retirer ses soldats, tout en affirmant qu’ils ne sont pas encore dans une crise diplomatique. « Nous ne sommes pas encore au stade de l’incident diplomatique, c’est peut-être des incompréhensions entre le gouvernement du Mali et le gouvernement du Danemark », a-t-il souligné.

Très bonne réputation du Danemark au Mali

Le ministre a de même évoqué la « très bonne réputation » du Danemark au Mali, tout en appelant Copenhague à se méfier de certains partenaires, la France sans doute, qui continuent d’avoir des réflexes coloniaux. « Nous les invitons à faire attention à certains partenaires qui ont du mal malheureusement à se départir des réflexes coloniaux », a conseillé Maïga.