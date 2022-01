C’est un sujet qui sera très certainement débattu lors du sommet extraordinaire de la Cedeao sur le Mali prévu pour le 09 janvier prochain à Accra au Ghana. En effet, le pays d’Assimi Goïta a présenté au président en exercice de l’organisation sous-régionale, le ghanéen Nana Akufo Ado, un nouveau délai pour la transition politique. Elle devrait désormais être prolongée de cinq ans dès le 1er janvier 2022. C’est du moins ce qu’a laissé entendre le weekend dernier, le ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop dans une déclaration à la télévision nationale malienne.

Ce n’est pas « une aspiration profonde du peuple malien »

Seulement, lors des Assises nationales de refondation qui se sont déroulées du 11 au 30 décembre 2021, les participants n’avaient pas arrêté un délai. Ils ont souhaité une transition politique qui durerait entre 6 mois et 5 ans. Des partis politiques maliens n’ont pas tardé à dénoncer la durée de cette transition évoquée par le ministre malien des affaires étrangères. Le « Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie » estime qu’il s’agit d’une violation de la « charte de la transition ». Cette délai de 5 ans n’a pas « fait l’objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde du peuple malien » a clairement fait savoir ce regroupement politique.

« Unilatéral et déraisonnable »

Il faut dire que cette coalition de partis avait refusé de prendre part aux Assises nationales de refondation. Elle l’a signifié au président malien en novembre dernier. La coalition est donc contre le nouveau chronogramme de la transition qu’elle juge « unilatéral et déraisonnable ». Inutile de rappeler que la Cedeao veut des élections dans le pays le 27 février prochain, sous peine d’imposer de nouvelles sanctions au pays dans ce mois de janvier si le gouvernement en place ne s’engage pas sur cette voie.

Outre la Cédeao, le Mali n’est pas en lune de miel avec les occidentaux notamment la France au sujet du déploiement des soldats russes de Wagner dans le pays. Les européens comparent ces soldats à des mercenaires. La France qui est au Mali depuis plusieurs années, a déjà dit qu’elle ne se retirerait pas du pays malgré cette situation.