Mauro Icardi fait parler une nouvelle fois de lui. L’international argentin qui évolue au niveau du club de la capitale française connait- il une crise dans son couple? C’est la question que se pose les suiveurs du couple sur les réseaux sociaux après les derniers événements.

En Novembre dernier, des révélations sur la star et sa femme qui est également son agent avait fait le tour de la toile. Après que la presse ait révélé que le footballeur professionnel avait trompé sa femme, nous avions tous appris que sa femme détient toute sa fortune jusqu’en 2050. L’international argentin avait multiplié les messages sur les réseaux sociaux pour se faire pardonner par sa femme. Quelques mois après, il semblerait que le couple connaisse une nouvelle crise. Les suiveurs du couple sur les réseaux sociaux ont constaté des petits changements sur les comptes officiels de Wanda et Mauro.

Après la réconciliation déjà une nouvelle brouille? On est bien tenté de le croire lorsqu’on analyse les derniers pas sur les réseaux sociaux des parents de Francesca et Isabella Icardi. Wanda Icardi a publié dans sa story, une photo où on la voit sans son alliance. Quelques heures après, la star du PSG a carrément rendu indisponible son compte Instagram. Mais avant ça, il avait remplacé sa photo de profil où on le voyait avec sa femme par une photo de lui avec leurs deux filles devant la tour Eiffel.