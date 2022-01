Mbappé continue de faire parler de lui. Ces dernières semaines le nom du champion du monde qui a fait ses preuves dans le club de la capitale française revient dans les médias. Au cours de cette année, son contrat avec le club arrive à échéance et plusieurs sources le voit du côté du Real Madrid.

Partira ou partira pas ? C’est la question que se pose encore de nombreuses personnes sur l’avenir de Kylian Mbappé. L’intéressé avait lui même lors du dernier mercato manifesté son envie de quitter le club et avait exprimé sa déception après l’échec de son transfert. Le sujet est revenu sur la table puisque son contrat avec son club arrive à son terme dans quelques mois. Dans les médias c’est presque une « guerre » avec des annonces chaque jour. Dans ce contexte, un ancien du Real Madrid a donné sa position sur le départ ou non de la star du PSG.

Geremi Njitap, puisque c’est de lui qu’il s’agit a estimé qu’il est très peu probable que le français décroche un contrat avec le Real Madrid. Pour lui, le champion du monde avait dit qu’il souhaitait « jouer avec le plus grand footballeur du monde » et c’est ce qu’il a aujourd’hui avec son club le PSG. « Mon opinion personnelle est que, pour moi, je ne pense pas que ce soit possible qu’il signe au Real. Je me souviens que Mbappé disait au début « mon souhait est de jouer avec le plus grand footballeur du monde ». Maintenant, quand vous regardez le Paris Saint Germain, c’est ce qu’il a là-bas ! Je ne pense pas qu’il bougera maintenant qu’il a tous les meilleurs joueurs du monde à ses côtés […] », a affirmé le camerounais Geremi Njitap qui a évolué au Real Madrid pendant qu’il était actif sur le terrain.