Un homme a été inculpé vendredi aux Etats-Unis pour avoir menacé de tuer le président Joe Biden. L’homme de l’Etat du Kansa a raconté aux enquêteurs que Dieu lui avait dit de rendre visite au président Biden. Selon les documents d’accusation, Scott Ryan Merryman a déclaré à la police, au Kansas, le 25 janvier, qu’il se rendait à Washington, pour voir le président. Il a dit que Dieu lui avait dit de « couper la tête du serpent au cœur de la nation ». Il aurait également publié « une série de verbiages de plus en plus menaçants » sur Facebook cette semaine.

Dans une publication sur son compte, il avait comparé Joe Biden à l’antéchrist, affirmant que celui-ci recevrait bientôt une « blessure mortelle à la tête ». L’homme avait également prédit sa propre mort pour le 13 juin 2025. « Je viens pour son cul de salope Joe endormi. Je parle du président Biden et vous pouvez me citer… Je viens avec trois balles sans armes. Je viens maintenant tout seul », a-t-il également dit à un agent spécial. Merryman a été appréhendé le 26 janvier dans un restaurant sur son chemin vers Washington.

« Les gens en avaient assez des divisions dans le pays »

Il a déclaré « qu’il devait transmettre un message au président Biden et l’informer que les gens en avaient assez des divisions dans le pays et qu’ils devaient se tourner vers Dieu (ou aller en enfer) ». Aucune arme n’a été trouvée sur lui, mais il avait un chargeur avec trois cartouches de calibre 45, selon les documents d’accusation. Merryman a déclaré qu’il n’avait pas d’arme et que les cartouches appartenaient à un Ruger 1911.

Il a dit qu’il n’avait plus l’arme mais n’a pas dit où elle se trouvait. Il a déclaré que c’est Dieu qui lui avait demandé de garder les balles. Tout récemment, un autre homme avait également été arrêté après qu’il ait menacé de tuer Biden, des anciens présidents et des personnalités publiques.