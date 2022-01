Le gouvernement malien a déclaré lundi qu’il avait demandé au Danemark de « retirer immédiatement » ses soldats déployées le pays dans le cadre d’un groupe de travail antiterroriste dirigé par la France, puisqu’il n’a pas a été consulté et le déploiement n’a pas suivi le protocole. « Le gouvernement du Mali constate avec étonnement, le déploie sur son territoire d’un contingent de forces spéciales danoises au sein de la force Takuba », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

« Nous sommes présents via une invitation claire du gouvernement de transition malien (…) avec nos alliés européens, la France en pointe », a assuré pour sa part le ministre danois des Affaires étrangères Jeppe Kofod, en marge d’un déplacement à Bruxelles. Mais mardi soir, le Premier ministre malien du gouvernement de la transition Choguel Kokalla Maïga a rappelé que « personne ne viendra plus au Mali par procuration. Avant, ça se faisait. Aujourd’hui, c’est fini », a-t-il assuré.

La junte malienne multiplie les provocations

« Si quelqu’un doit venir au Mali, on se met d’accord là-dessus », a affirmé le chef du gouvernement. « On a dit aux Danois : si vous voulez venir au Mali, c’est un engagement entre Danois et Maliens », a ajouté le Premier ministre. Mardi, la France a annoncé avoir engagé une « concertation approfondie » avec ses partenaires européens qui prennent part au groupement de forces spéciales Takuba au Mali après que Bamako ait demandé soldats danois de partir. Pour la ministre française des Armées, Florence Parly, « la junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations ».