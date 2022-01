La Corée du Nord avance à petits pas dans son programme nucléaire. Dans la journée d’hier, nous vous informons que la Corée du Nord avait tiré un nouveau type de missile dans la mer du Japon. L’information qui a fait le tour de la toile dans la même journée a été confirmée par son voisin du sud.

Ce n’est pas la première fois que le pays dirigé par Kim Jong-Un procède à des tests de missile. Le pays est sous le coup de plusieurs sanctions internationales prises dans le but de le dissuader de poursuivre son programme. Si dans la journée d’hier on ne savait pas exactement quel missile était tiré dans la mer du Japon, une communication a été faite dans la journée de ce jeudi sur le type de missile qui a été testé avec succès. C’est l’agence officielle nord-coréenne KCNA qui a rendu public l’information.

L’information essentielle qu’il convient de retenir c’est qu’un missile hypersonique a été tiré hier, mercredi 5 Janvier 2022. Ce n’est pas la première fois que le pays procède à un test de missile hypersonique. Mais pour le compte de cette année, le tir de ce type de missile est bien le premier. L’agence précise dans un communiqué que l’essai a permis de faire des vérifications sur le «système d’ampoule de carburant dans des conditions météorologiques hivernales» mais aussi de «reconfirmer le contrôle de vol et la stabilité du missile en phase de vol actif et d’évaluer les performances de la nouvelle technique de mouvement latéral appliquée à l’ogive hypersonique détachée». Selon la même agence, le missile tiré transportait une «ogive hypersonique» et a «atteint avec précision une cible à 700 km de distance».