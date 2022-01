Le télescope spatial James Webb a atteint sa destination finale, près d’un mois après son lancement. Depuis son décollage de la Guyane en France le 25 décembre, le télescope a déployé son pare-soleil de la taille d’un court de tennis et déployé un immense miroir en or qui l’aidera à étudier l’univers de nouvelles façons et à scruter l’atmosphère des exoplanètes. Le point d’observation du télescope est à 1,5 million de km de la Terre et au-delà de la lune elle-même.

L’observatoire spatial a connu lundi sa dernière mise à feu pour entrer sur cette orbite baptisée L2. « Webb, bienvenue à la maison ! » a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué. « Félicitations à l’équipe pour tout leur travail acharné assurant l’arrivée en toute sécurité de Webb à L2 aujourd’hui. Nous avons fait un pas de plus vers la mise au jour des mystères de l’univers. Et j’ai hâte de voir les premières nouvelles images de l’univers par (le télescope) Webb cet été ! », a-t-il ajouté.

Transporté par la fusée Ariane 5

Si la fusée Ariane 5, qui a transporté Webb dans l’espace, était allée encore un peu plus vite, le télescope aurait peut-être dépassé l’orbite et exposé son miroir et ses instruments au soleil s’il devait claquer les freins. « L’Ariane 5 a ciblé Webb avec une telle précision que notre première et la plus critique brûlure était plus petite que ce que nous avions prévu et conçu, laissant plus de carburant pour une mission prolongée », a déclaré Karen Richon, ingénieur à la NASA dans un communiqué.

Alors que le télescope spatial Hubble orbite autour de la Terre, Webb orbitera autour du soleil. L’orbite de Webb maintiendra le télescope aligné avec la Terre pendant que notre planète tourne autour du soleil. Cet alignement protège le télescope de la chaleur dégagée par le soleil, la Terre et même la lune. Il est impératif que le télescope reste froid car il observera l’univers en lumière infrarouge et détectera les signaux les plus faibles des objets de notre univers lointain.

Une température négative très glaciale

Étant donné que la lumière infrarouge peut être détectée comme de la chaleur, l’ensemble du vaisseau spatial doit être protégé des sources de chaleur vives. Le vaisseau spatial comprend un pare-soleil à cinq couches pour protéger le miroir géant et les instruments de Webb des rayons du soleil, car ils doivent être maintenus à une température négative très glaciale de -223°C pour fonctionner. Le coût du télescope James Webb est estimé à 10 milliards de dollars la NASA et est l’un des équipements scientifiques les plus chers jamais construits.

