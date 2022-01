La vie et la personnalité de Neymar da Silva Santos Junior sont désormais diffusées sur tube. Les fans peuvent jeter un coup d’œil dans la vie de Neymar via le documentaire NETFLIX, The Perfect Chaos, de trois épisodes d’une heure chacune. La série-documentaire a présenté la vie de l’un des meilleurs joueurs de football au monde et a été publiée ce mardi matin. De sa célébrité dès le jeune âge, en passant par ses choix de carrière, son essai au Real Madrid, son amour pour la fête, ses blessures, et les accusations de viol dont il a fait l’objet, Neymar à presque tout raconté.

A propos de l’affaire d’accusation de viol contre la mannequin, Najila Trindade, en 2019, dans laquelle l’attaquant du PSG a été totalement blanchi, le joueur et son père sont revenus sur l’épisode qui avait créé une tension au sein de la famille. Neymar a reproché à son père, son omniprésence dans sa vie et dans sa carrière, ce qu’il ne supporte plus. Par contre, le père était préoccupé par l’image projeté par son fils.

« Je suis énervant mais protecteur »

« Je veux que tu comprennes que tu n’as plus à courir de risques. Ce que je t’ai dit, c’est que s’il t’arrive quelque chose, ma préoccupation, c’est que tout notre travail pour bâtir ton image sera perdue. Je ne peux pas être toujours à tes côtés. C’était le cas avant et tu aimais ça. Mais tu ne veux plus de moi. Mais quelqu’un doit te protéger. C’était comme ça avant mais ce n’est plus le cas. Pourquoi ? », a lancé le père à son fils. « Mon fils a été accusé de viol. Je suis énervant mais protecteur », a ajouté le père.

« Je vois, mais je n’aime pas comment tu parles aux gens, lui lance-t-il. Je ne parle pas de ce qui vient d’arriver. Je suis contre, tu es trop agressif » a répondu Neymar à son père sans états d’âme. « Tu dis que je fais beaucoup de conneries. Tu me cries dessus, c’est un exemple. Tu n’aimes pas être contredit. Je n’aime pas ces discussions avec toi. Mais on doit se parler. Je préfère accepter ce que tu dis pour éviter les conflits. Je n’aime pas les conflits » a ajouté le joueur.

« Je te demande d’être humble »

« Je te demande d’être humble. Quand je réalise que tu n’écoutes plus, je m’inquiète. Quand on n’écoute personne, on tombe dans des pièges qui ont été placés autour de soi. Je n’ai pas envie de pleurer, pas après tout ce chemin » a répliqué le géniteur. Outre les série-documentaires sur Neymar, Netflix lance également une autre sur la vie des joueurs des tournées ATP et WTA. Netflix a confirmé samedi qu’il travaillait sur un documentaire sur les joueurs de tennis professionnels qui emmènera les téléspectateurs dans les coulisses du PRO-TOUR.